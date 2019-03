Alla Camera di Commercio di Imperia presentazione del bando turismo con l’assessore Berrino

Imperia. L’assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino, lunedì 18 marzo alle 11,30 sarà a Imperia, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, per la presentazione del bando regionale che mette a disposizione 700 mila euro per l’attivazione e lo sviluppo di servizi turistici innovativi per il miglioramento della destinazione “Liguria”.

Il bando – consultabile sul sito www.regione.liguria.it – prevede finanziamenti a tasso agevolato da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 50 mila euro, con rimborso in cinque anni senza richieste di garanzie (fatte salve le erogazioni di anticipi).

Dal 16 aprile al 16 luglio potranno candidarsi sul sistema “Bandi on line” di Filse S.p.A. imprese o altri soggetti economici che condividano il progetto con almeno altri due partner, reti di imprese-soggetto e consorzi già costituiti. Obiettivo del bando è favorire l’aggregazione tra diversi operatori e supportare l’innovazione dell’offerta dei servizi turistici di qualità, coerenti con quanto previsto dal ‘Piano del Turismo 2020′.

L’assessorato al Turismo della Regione replicherà l’incontro anche nelle altre sedi camerali liguri: a Genova venerdì 22 marzo, alla Spezia lunedì 25 marzo alle 15,30 e a Savona mercoledì 27 marzo alle 11,30.