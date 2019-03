Alcune ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia si allenano nella squadra Rappresentativa Under 17 regionale

Vallecrosia. Continua l’avventura di alcune ragazze della squadra femminile di calcio a 5 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia nella Rappresentativa regionale.

Alessia Greco, Eleonora Mazzulla, Gaia Lercari e Giorgia De Mattia sono state nuovamente convocate dal Comitato Regionale Liguria per disputare una seduta di allenamento a Genova.

Le biancorosse oggi, alle 11.30, si recheranno alla palestra “Tea Benedetti”, in via Borzoli 21, per prendere parte all’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa Under 17 (Allieve) calcio a 5 regionale. Si alleneranno insieme alle coetanee di Città Giardino Marassi ed Alassio Football Club seguendo le direttive dell’allenatore-selezionatore Franco Basta.