Alassio, si è spento Enzo Barbera era il papà del giornalista Giò

Alassio. Si è spento nel reparto di Medicina dell’ospedale di Albenga, dove era ricoverato da giovedì, Enzo Barbera, 89 anni, geometra, libero professionista che aveva lavorato per molti anni all’estremo ponente savonese.

Barbera era stato per 16 anni presidente della Soms di Alassio, rimanendo poi come socio onorario, ma anche revisore dei conti nella Collegiata di Sant’Ambrogio. Era un grande appassionato di tennis e molto attivo nella città del Muretto. Per questa ragione, nel 2008, era stato insignito dal sindaco Marco Melgrati dell’Alassino d’oro.

