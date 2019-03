Bordighera. Nelle sale cinematografiche italiane sarà possibile vedere “La promessa dell’alba” (La promesse de l’aube): film francese del 2017, del regista Éric Barbier, tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary, in parte girato a Bordighera. Le riprese sono iniziate il 30 marzo del 2016 e si sono protratte per quattordici settimane in Ungheria, Italia (a Bordighera), Belgio e Marocco.

Trama. Mina, giovane donna di origine ebrea, cresce da sola il suo unico figlio, Romain. Con l’arrivo dell’antisemitismo, lascia la Polonia per trasferirsi nel sud della Francia. Madre amorevole ma impositiva, spinge il figlio verso la carriera letteraria, nonostante le difficoltà a scrivere di quest’ultimo. Con il sopraggiungere della Seconda guerra mondiale, Romain entra nell’aviazione francese, continuando contemporaneamente a scrivere per realizzare le ambizioni materne.

[Foto di Alessio Debenedetti, una delle comparse]