Al cinema Ariston di Sanremo tornano i Cinema Day, film a tre euro dall’1 al 4 aprile

Sanremo. Come l’anno scorso, durante i Cinema Days 2019, i film al cinema costano solo 3 euro. L’iniziativa è promossa da ANEC, ANEM e ANICA e sostenuta dal ministero dei beni e delle attività culturali per promuovere la cultura cinematografica e offrire accesso a tutti al grande schermo a un prezzo davvero basso (in genere le metà di un biglietto da adulti).

I Cinema Day sono nati per rilanciare l’intrattenimento in sala durante la stagione estiva, quando in genere le presenze calano (un’anomalia del mercato italiano, mentre in molti altri l’estate è il momento di lancio dei grandi titoli). E sono diventati un appuntamento fisso nel panorama culturale italiano, che permette una migliore distribuzione dei film durante tutto l’anno.

Le giornate dei Cinema Days 2019 saranno 4, da lunedì 1 a giovedì 4 aprile e in tutti i cinema aderenti all’iniziativa si potrà vedere qualsiasi film al prezzo di 3 euro. 4 giorni con ingresso scontato a 3 euro. I cinema di Sanremo che aderiranno all’iniziativa sono il Cinema Ariston, Ritz, Roof 1, Roof 2, Roof 3, Roof 4, Centrale ,Tabarin – e il Teatro Comunale di Ventimiglia.

Dal 1 al 4 aprile grazie a Cinema Days il cinema costa solo 3 euro, per tutti i film in programmazione nel periodo

per l’intera giornata senza alcuna limitazione di orario.