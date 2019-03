Diano Marina. Serata da dentro o fuori quella di dopodomani, lunedì 18 marzo sulle piste del Bowling di Diano. Per il Team Championship, la cui 13a edizione è abbinata al Trofeo Decathlon, andrà in scena il primo atto della fase finale.

Delle sei formazioni in gara, due hanno già strappato il pass per le semifinali: si tratta di Fantapizza e Amici del Castello, chiamate a sfidarsi per definire il ruolo di testa di serie n° 1. Dai duelli Astra-San Matteo e Arnasco-Rookies Vip usciranno i nomi delle altre due protagoniste della final four, fissata per lunedì 25 marzo e lunedì 1 aprile.

Nella “puntata” precedente, l’ultima della stagione regolare, numerose sono state le emozioni, anche se la classifica non ha subito variazioni. La migliore media è stata realizzata dal team Arnasco con 167.8 punti a manche.

Risultati 6° turno: Fantapizza-San Matteo 20-17, Arnasco-Amici del Castello 22-15, Astra-Rookies Vip 29-3. Miglior media della serata per Arnasco (167.8), quindi Astra (160.9).

Classifica finale della regular season: Fantapizza 133, Amici Castello 119, Arnasco 112, San Matteo 103, Astra 102, Rookies Vip 46.

Top scorer della sesta serata: Luca Curto (Arnasco, 201), Gianni Strafforello (Amici, 200), Gino Nalin (San Matteo, 199), Luca Ardissone (Arnasco, 192), Enzo Vinti (Arnasco, 181), Laura Acierno (Astra, 181), Mario Mazzilli (Fantapizza, 180).

Classifica individuale. Maschile: Luigi Cosenza (Fantapizza) 16; Luca Ardissone 12; Giovanni Strafforello 11; Maurizio Magrassi 10; Domenico Mazzilli 9; Davide Gabrielli e Giuseppe Ipolito 7; Mario Mazzilli, Enzo Vinti e Luca Curto 6; Marco Damonte 5; Mario Lullo e Gino Nalin 4. Femminile: Laura Acierno (Astra) 12; Muna Bushrani 7; Cristina Campigotto e Sara Tortorolo 5; Piera Basso 4, Lorena Pasqualetto 1.

Programma della serata play-out (lunedì 18, ore 21): Astrahotel-San Matteo, Arnasco-Rookies Vip, Fantapizza-Amici del Castello.