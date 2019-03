Abc Bordighera, gli impegni delle giovanili nel fine settimana

Bordighera. Il calendario agonistico del prossimo weekend per le giovanili dell’Abc Bordighera vede in campo l’under 13 maschile ospite sabato del Vence mentre l’under 17 maschile domenica mattina, al PalaBiancheri, ospiterà i nizzardi del Metropole Nice, entrambe partite valide per i rispettivi campionati dipartimentali francesi.

Per l’under 13 maschile, dopo la vittoriosa partita casalinga di due settimane che matematicamente le ha consentito la partecipazione alle fasi finali del torneo, sarà ospite sabato alle 14 dell’HBS Vence, in una gara della 7^ giornata del Campionato prehonneur – 2^ fase 7 giornata.

Domenica mattina alle 10,30 l’under 17 maschile, dopo la bellissima ed esaltante vittoria di sabato scorso in casa della capoclassifica S. Martin du Var, ospiterà il Metropole Nice, gara di recupero della 4 giornata della 2^ fase preeccellenza del campionato dipartimentale di categoria.

Proseguono inoltre gli allenamenti del settore femminile giovanile che si prepara alla partecipazione al Trofeo CONI a maggio ed alla partecipazione ai tornei in Francia nonché della formazione maschile seniores che la vedrà il 5 maggio partecipare alla fase finale della Coppa Liguria che si svolgerà al PalaBiancheri di Bordighera.

Da segnalare che martedì 2 aprile inizieranno i corsi del 3° modulo dell’attività extra-scolastica di pallamano, la pallamano dei più piccoli, con corsi al martedì e giovedì alla palestra C. Conrieri di via Pelloux con inizio alle 17,20, attività aperta anche a chi non ha mai giocato a pallamano.

Programma del week-end

Sabato 30 marzo – Vence alle 14

Championat dipartimentale Under 13 maschile – 2^ fase – prehonneur – 7^ giornata

HBS Vence -ABC Bordighera

Domenica 31 marzo – Bordighera-palaBiancheri alle 10,30

Championat dipartimentale Under 17 maschile – 2^ Fase – Preexcellence – recupero

gara della 4^ Giornata –

ABC Bordighera – Metropole Nice