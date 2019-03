Bordighera. La doppia sfida di domenica scorsa, 10 marzo, dell’Abc Bordighera con le compagini del Grasse si è conclusa con una vittoria per parte dopo due match all’insegna dell’equilibrio.

Come da previsione entrambe le formazioni bordigotte, l’under 17 e l’under 13 maschile, hanno nei rispettivi campionati dipartimentali francesi di categoria disputato due difficili gare che sono negli ultimi minuti di gara hanno sentenziato la vittoria di una delle due compagini in gara.

La prima formazione a scendere in campo è stata la formazione under 17 maschile che, dopo aver chiuso il primo tempo in parità sul punteggio di 12 a 12, è riuscita disputando un’ottima ripresa a tener i francesi sempre distaccati di un paio di reti sino a chiudere a proprio favore l’incontro sul punteggio di 25 a 24.

Bene anche i più giovani ragazzi dell’under 13 che, scesi in campo dopo gli under 17, hanno pagato molto la propria inesperienza giocando un match punto a punto, a volte davanti ed a volte ad inseguire sino a due minuti dalla fine che ha visto i pari età francesi prevalere con il punteggio di 17 a 15.

Di seguito i resoconti dei due incontri di domenica 10 marzo giocati nella palestra di Peymeinade (Grasse):

Championat dipartimentale Under 17 maschile – 2^ Fase – Preexcellence – recupero gara della 2^ Giornata -

Ore 14: Pays Grasse HB ASPTT – ABC Bordighera (1 T 12-12) 24 – 25

Formazione scesa in campo

Barbuscia Oliver J., Conte PierPaolo, Loqmane Samir (9 reti), Nardelli Niclas, Pecoraro Thimoty,(6 reti), Pillon Andrea ( 5 reti), Zunino Alessio, Nardelli Jannis (5 reti), Petrolillo Samuel. Coach. Maria Grazia Germano

Championat dipartimentale Under 13 maschile – 2^ fase – prehonneur – recupero gara della 3^Giornata -

Ore 16 Pays Grasse HB ASPTT -ABC Bordighera (1T 9-8) 17 – 15

Formazione scesa in campo

Alija Christin, Anfosso Simone ( 1 rete), Anfosso Matteo ( 3 reti), Ascone Christian, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Fillippi Simone, Galant Daniel, Vitetta Davide, Mirto Tommaso (8 reti), Basta Mattia ( 3 reti). Coach: Maria Grazia Germano