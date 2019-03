Bordighera. Sabato 2 marzo bella prestazione della formazione giovanile maschili dell’under 13 che alla palestra C. Conrieri ha superato per 18 a 8, in un non facile match a discapito del risultato finale, i pari età dell’HB Collines, in una gara valida per la seconda fase del campionato pre-honneur.

Seconda vittoria consecutiva per i giovani bordigotti che nel prossimo match, la prossima domenica, saranno ospiti del Grasse dove dovranno dimostrare di aver raggiunto un buon grado di affiatamento e confermare i progressi raggiunti.

“I ragazzi, che ricordo stanno disputando le loro prime gare, stanno crescendo partita dopo partita dimostrando tanta voglia di imparare e divertirsi. Il loro impegno sta già dando ottimi risultati e sono molto soddisfatta del loro impegno” – questo il commento del coach Maria Grazia Germano a fine partita nei confronti dei propri ragazzi.

Rinviato a domenica 31 marzo il previsto incontro di sabato pomeriggio dell’under 17 maschile con i nizzardi del Metropole Nice per indisponibilità dei francesi, gara valida per la quarta giornata della seconda fase del campionato dipartimentale pre-eccellenza.

Queste le giovani promesse dell’Abc Bordighera scese in campo sabato scorso: Alija Christin, Anfosso Simone, Anfosso Matteo, Ascone Christian, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Fillippi Simone, Galant Daniel, Ungurean Iulian, Vitetta Davide, Mirto Tommaso, Basta Mattia. Coach: Maria Grazia Germano