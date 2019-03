A Ventimiglia prende il via la campagna contro le cicche sulle spiagge

Ventimiglia. Domenica prossima parte la campagna di sensibilizzazione contro le cicche di sigaretta organizzate da alcune associazioni cittadine. Dalle 9 sino alle 12, l’Associazione Lasciadire con il Comitato pro Centro storico e la collaborazione del Bar Oblò hanno organizzato un vero evento a Marina San Giuseppe.

L’appuntamento, con un’iniziativa che vuole essere concreta e simbolica, prevede la raccolta, a cura di alcuni esponenti delle associazioni promotrici, delle cicche gettate in strada o in spiaggia e il posizionamento di piccoli portacenere fissati al mancorrente della balaustra della passeggiata della Marina di Ventimiglia.

I cittadini saranno invitati a depositare lì i mozziconi per non insozzare strade e scogli e questo renderà molto più agevole e veloce anche il lavoro degli addetti alla nettezza urbana. In particolare i mozziconi sugli scogli non vengono rimossi e rappresentano un elemento di degrado ambientale.