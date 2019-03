A Vallecrosia riunione sindacale Sulpl della polizia locale

Vallecrosia. Si è tenuta ieri, 27 marzo, a Vallecrosia un’importante riunione del Sulpl sindacato autonomo della polizia locale in cui il direttivo della provincia di Imperia ha posto in essere le guide programmatico-organizzative per la giornata di formazione del 12 aprile a Camporosso che vedrà come tema di discussione l’attualissimo sistema operativo “safety & security” ovvero il complesso protocollo per garantire che gli eventi e le manifestazioni si svolgano nella massima sicurezza per la popolazione grazie alla efficiente sinergia di tutte le componenti impegnate a garantire l’ordine pubblico e le attività ad esse collegate.

Per tale motivo, oltre alle Forze di Polizia statali e locali sono coinvolte in questo fondamentale meccanismo anche le Amministrazioni locali, i Vigili del fuoco, le associazioni di protezione civile, le pubbliche assistenze ed il personale tecnico quali, ad esempio, i geometri. Tale convegno, che si preannuncia già molto atteso viste le circa 150 adesioni già pervenute, sarà patrocinato dalla Regione Liguria che per l’occasione sarà rappresentata dall’assessore alla sicurezza Sonia Viale mentre per il sindacato Sulpl, promotore di questa significativa attività professionale che avverrà a titolo gratuito per tutti i partecipanti, oltre ai vari rappresentanti territoriali, sarà presente il Segretario Generale Vicario Claudio Mascella.

Relatore sarà Domenico Giannetta, Comandante di Polizia Locale, considerato a livello nazionale un esperto del settore in particolare la gestione della sicurezza urbana integrata. Al termine della giornata verranno rilasciati appositi attestati di formazione validi ai fini del riconoscimento della maggiore professionalità così come previsto dal CCNL.