A Vallecrosia l’assemblea pubblica mensile sul tema “Il futuro della nostra scuola”

Vallecrosia. Martedì 26 marzo alle 18 si terrà l’assemblea pubblica mensile organizzata dall’amministrazione Biasi aperta alla cittadinanza, agli operatori della scuola e ai docenti sul tema “Il futuro della nostra scuola”.

Il sindaco Armando Biasi afferma: «La nostra formula di incontro pubblico è stata pensata e ideata per garantire ogni mese un luogo di confronto con i cittadini, dove si possano approfondire diverse tematiche. Questo mese abbiamo voluto incontrare il mondo scuola, in quanto presso gli immobili e le aree dell’istituto A. Doria, sono in previsione molti interventi e progetti.

Nei primi mesi di amministrazione abbiamo ottenuto importanti finanziamenti pubblici, ci siamo impegnati a riorganizzare alcuni interventi edilizi e abbiamo riavviato importanti progetti scolastici e di formazione. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento. La prima parte dell’incontro sarà informativa, nella seconda parte verranno ascoltate idee, proposte e opinioni dei cittadini».