A Sanremo prende il via il Festival Nazionale della Cucina con i fiori

Sanremo. Nella splendida cornice di Villa Ormond fervono i preparativi per la manifestazione dedicata ai fiori che inizierà martedì 5 marzo e terminerà domenica 10 marzo con la premiazione del concorso floreale promosso dall’Anga.

Il primo Festival Nazionale della Cucina con i fiori inizierà il 5 marzo con la finale del primo contest nazionale dedicato alla cucina con i fiori e la sera cena di Galà: “Mangiare i fiori”.

In dettaglio il programma:

1° Festival Nazionale della Cucina con i fiori

Martedì 5 marzo

Alle 15.30 Contest nazionale “Buon appetito, fiorellino”: le tre finaliste si affronteranno davanti alla giuria creando una nuova ricetta con gli ingredienti contenuti in tre Mistery Flower Box. Consegna del premio “Libereso Guglielmi” e premiazione. Presentazione eccellenze del territorio a cura di Cna Imperia: zafferano di Triora e fiori di Arancio di Vallebona. Degustazione fiori eduli a cura di Hortives e aperitivo con spumanti Acquesi della cantina Cuvage di Acqui Terme.

Alle 20.30 si terrà la cena di gala “Mangiare i fiori”. Per informazioni e prenotazioni 348.0954317

Mercoledì 6 marzo

Alle 16,30 “Si parla di hobby anche qui”, dimostrazione floreale di Anna Barbaglia e Carla Barbaglia, insegnanti, dimostratrici e giudici internazionali dell’EDFA di Savona.

Alle 17.30 presentazione del libro “Fiori nel piatto” dello chef Gianfranco Calidonna e show cooking con Clelia Vivalda del ristorante “Arte e Querce” di Monchiero (CN) con fiori messi a disposizione dall’azienda Ravera Bio di Albenga. Conduce l’incontro il giornalista Roberto Pisani. Aperitivo con spumanti Acquesi della cantina Cuvage di Acqui Terme.

Giovedì 7 marzo

Alle 16 “Fiori e fornelli”, dimostrazione floreale di Paola Zattera Dagnino, insegnante, dimostratrice e giudice internazionale dell’EDFA di Genova.

Alle 17 presentazione del progetto Antea a cura di Crea Sanremo

Alle 17.30 show cooking di Rosa D’Agostino del ristorante Gin di Castelbianco e Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo stretto di Albenga con fiori messi a disposizione da Ravera Bio. Conduce l’incontro il giornalista Stefano Pezzini. Aperitivo con spumanti Acquesi della cantina Cuvage di Acqui Terme.

L’evento è promosso da Fondazione Villa Ormond, Garden Club Sanremo, Associazione Ristoranti Tavolozza, AIFB – Tre Civette sul comò foodblog, Edizioni Zem Vallecrosia e Crea Sanremo con sponsor tecnico l’azienda Ravera Bio di Albenga.

“La rassegna – spiega Claudio Porchia, ideatore della manifestazione – dopo il grande successo delle precedenti edizioni, è cresciuta di interesse e grazie alle nuove collaborazioni si propone per la prima volta come un vero e proprio festival nazionale. L’interesse per la cucina con i fiori, intesi come un ingrediente principale della preparazione e non come semplice abbellimento della presentazione del piatto, è in continua crescita e Sanremo e in particolare Villa Ormond si confermano una location ideale per questo tipo di manifestazione. Con poche risorse e grande entusiasmo abbiamo realizzato un importante evento, che sta regalando una grande visibilità a Sanremo ed alla splendida Villa Ormond oltre i confini regionali e con richieste di ripetere il format di questo festival anche in altri territori”.