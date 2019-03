A Sanremo le fasi comunali di atletica leggera riservate alle scuole medie inferiori

Sanremo. Si sono svolte, in due giornate, le fasi comunali di atletica leggera, riservate alle scuole medie inferiori della Città dei Fiori.

«A parte un po’ di vento nella prima giornata, quella nella quale erano impegnate le ragazze, tutto si è svolto nella massima serenità. La partecipazione, un totale di circa 350 concorrenti, ha dato fiducia agli organizzatori che sperano di trovare all’interno di questa massa di neofiti,qualche talento da lanciare verso obiettivi di prestigio.

Dal punto di vista statistico, i Campionati studenteschi, partiti nel lontano 1969 come Giochi della Gioventù, hanno compiuto 50 anni. Hanno vissuto momenti di difficoltà, legati alle diverse sedi di svolgimento (la prima si tenne nella stretta via Panizzi, poi sulla discarica di Pian di Poma, persino al campo ippico, al Comunale, infine, con un corteo di pullman sia sulla pista di Imperia che sulla pista Zaccari di Camporosso. Oggi hanno la loro sede naturale a Pian di Poma, sulla bellissima pista di atletica della città sanremese.

Un piccolo ma non trascurabile appunto: si potevano effettuare anche delle premiazioni per dare una maggiore solennità alla manifestazione. In una città europea dello sport, certi particolari sono importanti» – fa sapere l’As Foce.

Ecco, al completo, tutti i risultati: RISULTATI STDENTESCHI 2019, RISULTATI STDENTESCHI 2019 MASCHILI