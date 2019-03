A Sanremo la presentazione de “Il mondo di Bicknell nella valle delle Meraviglie e dintorni”

Sanremo. Mercoledì 20 marzo, alle 16,30, secondo appuntamento a cura della sezione di Sanremo dell’Istituto internazionale di Studi Liguri presso il Museo Civico di Sanremo a Palazzo Nota.

Verrà presentato il volume “Il mondo di Bicknell nella valle delle Meraviglie e dintorni”, itinerari storici, archeologici, naturalistici descritti da Danila Allaria e Ivano Ferrando, frutto di una coedizione tra IISL e la casa editrice Alzani di Pinerolo.

L’opera, realizzata sia per i testi, sia per le immagini, dai due autori animati dalla forte passione per l’ambito naturalistico e storico, descrive con doviziosa cura, grazie anche al curatissimo impianto iconografico, i luoghi, la dimora a Casterino, la “Casa Fontanalba”, che Clarence Bicknell fra fine 800 e inizio 900 ha reso famosi in tutto il mondo, sia per le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, sia per l’immenso patrimonio storico-culturale costituito dalle migliaia di graffiti rupestri realizzati intorno al santuario del monte Bego nella preistoria e protostoria.

Si ricorda che il 17 luglio 1918 ricorreva il centenario della morte di Clarence Bicknell, avvenuta a Casterino e che è tuttora in corso la mostra “Clarence Bicknell in the past for the future”, allestita a Bordighera nella sede dell’Istituto (Centro Nino Lamboglia, Museo Bicknell, Via Romana 39).