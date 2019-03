Imperia. Domenica 31 marzo presso il campo Angelo Lagorio di Borgo Prino si svolgerà l’8va edizione del Meeting di Apertura, manifestazione che segna l’inizio della stagione all’aperto di atletica leggera, organizzata dall’US Maurina Olio Carli.

Le gare saranno valide anche come campionato provinciale per le categorie ragazzi e cadetti e come contorno sono previste competizioni per le categorie assolute.

Saranno presenti tutti gli atleti biancoazzurri che testeranno la loro preparazione in vista degli appuntamenti più importanti dei mesi di maggio e giugno.

Ingresso libero come sempre in attesa di un pubblico numeroso.