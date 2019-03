A Imperia un laboratorio esperienziale per sensibilizzare le persone sulla sclerosi multipla

Imperia. La sezione Aism realizzerà un laboratorio esperienziale al fine di sensibilizzare le persone sulla sclerosi multipla, patologia cronica e invalidante del sistema nervoso centrale.

Quando sarà?

«Il 30 marzo 2019»

Dove?

«A Vallecrosia, in via Roma vicino al Conad»

Per cosa?

«Incontro dimostrativo “Senti come mi Sento”. Susanna e il gruppo dell’Università di Nizza organizzeranno un incontro dimostrativo dal titolo “Senti come mi Sento”».

Che cosa è “Senti come mi Sento”?

«È un esperimento, un dialogo silenzioso, un incontro per scoprire una malattia misteriosa, che aiuta a comprendere come si sente una persona con sclerosi multipla (SM), costretta a vivere con sintomi come la fatica che è parte fondamentale della tua giornata, con un occhio che ci vede sempre meno e non ti permette di mettere bene a fuoco, con una mano che magari disegna sempre peggio anche se disegnare è la sua passione e il suo mestiere. Tramite ausili e supporti si faranno provare i sintomi più frequenti della sclerosi multipla, le sensazioni, le emozioni e le difficoltà di chi convive con questa patologia. I sintomi che simuleremo sono la neurite ottica, problemi di equilibrio, parestesia, disturbi della sensibilità, spasticità e fatica».