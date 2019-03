A Imperia doppio appuntamento con il recordman delle traversate Giovanni Brancato

Imperia. S’intitola “Ben Essere: Nutrizione e Sport”. È il progetto, organizzato dal Comune di Imperia, che porterà nel Capoluogo un doppio appuntamento con il dottor Giovanni Brancato, nutrizionista, atleta e scrittore.

Gli incontri si terranno presso l’Auditorium del Museo Navale. Il primo è in programma giovedì 4 aprile alle 16 e sarà riservato alla Terza Età. Il secondo appuntamento, venerdì 12 aprile alle 21, sarà invece rivolto ai dirigenti e ai tecnici delle società sportive imperiesi.

«Stiamo parlando di un grande conoscitore della materia, che dimostra con la pratica l’importanza di una corretta alimentazione e dell’attività sportiva – commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo - Il dottor Brancato è noto al grande pubblico per le sue traversate da record. Nell’estate 2016, all’età di 62 anni, è partito a nuoto da Alassio per toccare la città di Montecarlo. Ma è anche un relatore di assoluto livello. Per Imperia saranno sicuramente due appuntamenti importanti, che siamo soddisfatti di poter ospitare».