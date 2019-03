Dolceacqua. Ieri grande successo per la seconda edizione del carnevale organizzato dal comune in collaborazione con l’associazione Lumin’Arte di Magaton Sonia, presenti il sindaco Fulvio Gazzola e il vice sindaco Fabio Sbraci.

La banda “Canta e Sciuscia” e i cavalli del maneggio “Rio Lovaira” hanno aperto la sfilata seguita da un fiume di bambini e adulti, passando per le vie del paese. All’arrivo in piazza ad attenderli la “Fem Spettacoli “ dove i presenti hanno potuto iscriversi alla sfilata delle mascherine, con premiazione sia per i bimbi che per gli adulti, più di 100 gli iscritti. Infine lo spettacolo di giocoleria e baby dance hanno fatto da intrattenimento per tutti i partecipanti.

Durante la giornata grazie alla collaborazione con la Banda “Canta e Sciuscia” di Sanremo si sono esibite le piccole Majorette della società Intemelia con sede a Bordighera. Le allenatrici ringraziano di cuore tutta la banda per la disponibilità e l’accoglienza, i genitori sempre presenti e collaborativi e soprattutto le bimbe che sono sempre disponibili e sempre pronte a divertirsi. Vi danno appuntamento sabato 9 e domenica 10 marzo a Sanremo per il Corso fiorito.