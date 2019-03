A Bordighera va in scena la “Rally Terapia”

Bordighera. Domani, dalle 9 alle 17, torna “Rally Terapia“. La manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Bordighera, si svolgerà sul lungomare cittadino e cercherà di regalare un sorriso a molti ragazzi con disabilità che avranno l’occasione di essere copiloti per un giorno su di una vera macchina da rally.

L’evento, che torna per la sua terza edizione, è stato fortemente voluto dal pilota di San Biagio Franco Borgogno, dal presidente Aci Ponente Ligure Sergio Maiga, dal gruppo Amici della Scuderia delle Palme e dalla Scuderia GRT di Livorno. Vedrà la partecipazione di moltissimi personaggi molto noti nel mondo del Motorsport nazionale e mondiale, come il campione di motociclismo Nicola Dutto reduce dalla Dakar. Un vero esempio di forza di volontà che dalla sua diretta e dolorosa esperienza che lo ha reso paraplegico ha saputo trarre il meglio e con coraggio ora lo sta generosamente trasmettendo agli altri. La sua condizione non gli ha impedito di inseguire i suoi sogni.

In questa edizione si sono uniti come partners sia In Riviera che la Community del Benessere, insignita per l’anno in corso a Bruxelles dalla Comunità Europea come Capitale della Community of Sport 2019, un progetto sostenuto a gran voce dalla Regione Liguria e al quale certamente questa manifestazione porterà lustro.

L’intento della manifestazione, oltre a quello di regalare un sorriso ai ragazzi con disabilità, sarà quello di riuscire a raggranellare qualche denaro da devolvere a scopi sociali e per riuscire in questo, visti anche i costi elevati, saranno attivate numerose iniziative come quella che andrà in scena nel pomeriggio del Taxi Rally, dove a chi contribuirà alla causa con una donazione verrà data la possibilità di poter sedere sul sedile del passeggero e fare un paio passaggi da “brivido” con una vettura da gara e in tutta sicurezza. Gabriele Noberasco metterà a disposizione, per l’occasione, una seconda vettura da rally.