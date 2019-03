A Bordighera prende il via la manifestazione “Pedaliamo Insieme”

Bordighera. La Regione Liguria insieme a Fiab IMperia (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), invitano il 30 marzo cittadinanza e amministratori, alla manifestazione in bicicletta “Pedaliamo Insieme” organizzata nell’ambito del progetto EDU-MOB “Educazione alla mobilità sostenibile”, cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia ALCOTRA 2014-2020.

La manifestazione è l’occasione per mettere in risalto le attività portate avanti dal progetto EDU-MOB. Oltre ad aver finanziato alcuni tratti di pista ciclabile in via di realizzazione, (nei comuni di Bordighera, Vallecrosia e Ventimiglia) EDU-MOB ha anche condotto una forte attività di sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.

Nelle scuole in particolare (25 istituti nella provincia di Imperia) sono state condotte lezioni dedicate all’Educazione alla Mobilità Sostenibile, a cura del CEA del Parco delle Alpi Liguri, culminate nella progettazione di percorsi casa-scuola, percorribili a piedi o in bicicletta (Pedi-Bus e Bici-Bus).

Questi potranno essere utilizzati dal prossimo anno, e saranno sempre più sicuri grazie alle ciclabili che saranno intanto completate sul territorio. Ecco il programma della manifestazione che seguirà l’itinerario della ciclabile costiera in corso di progettazione e realizzazione, da Bordighera a Ventimiglia e ritorno.

Programma:

– ore 9,30: incontro dei partecipanti a Bordighera (lato di levante di Lungomare Argentina) di fronte ai Bagni Sant’Ampelio.

– ore 10: partenza, con percorso lungo le ciclabili esistenti o su viabilità a basso traffico

– ore 11: arrivo ai giardini di Ventimiglia, con breve sosta e ritorno sullo stesso percorso

– ore 12: arrivo a Bordighera e piccolo ristoro offerto ai partecipanti.

– ore 12,30: momento istituzionale al quale prenderanno parte gli amministratori regionali e i sindaci dei comuni interessati dal progetto Edumob.

Faranno il punto sulle progettualità in corso, che prevedono il completamento della Pista Ciclabile del Ponente Ligure nel quadro più ampio della Ciclovia Tirrenica (Ventimiglia-Roma). Grazie a questi interventi i comuni rivieraschi saranno tutti connessi da Ventimiglia ad Andora, nell’arco di pochi anni.

Pedaliamo Insieme è un’iniziativa gratuita, a carattere non sportivo adatta anche a famiglie con bambini.

È prevista la presenza di volontari FIAB con esperienza nella gestione di gruppi in bicicletta. La manifestazione è realizzata grazie a Regione Liguria, Fiab Imperia e Fiab Tigullio, partner del progetto Edumob.

Per info su Facebook @EdumobEU.

Il volantino: volantino_Evento_EduMob_30mar_definitivo