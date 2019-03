Sanremo. «In tutta l’Italia è l’unica manifestazione che viene organizzata dal 1946, non abbiamo mai mancato un colpo» – dice il presidente del Moto club Sanremo, Danilo Benza, durante il programma radiofonico dello speaker Agostino Orsino, in onda al pomeriggio su R24, parlando della 73esima “Due valli” di enduro, che si terrà ad Arma di Taggia domenica 31 marzo.

«Le verifiche amministrative e tecniche si terranno in piazza della Vittoria ad Arma di Taggia il sabato, dalle 13.30 alle 17.30. Alle 18 ci sarà il briefing durante il quale verrà presentata la gara – anticipa - Le moto verranno sistemate al chiuso. Le iscrizioni si terranno in un locale lì vicino, da Piero. La gara invece avrà inizio alle 8.30 di domenica mattina, il 31 marzo». La competizione quest’anno rientra negli Assoluti d’Italia Coppa FMI/Coppa Italia.

«Quest’anno in occasione del 90esimo anniversario del Moto club Sanremo, fondato nel 1929, verranno organizzati anche un convegno e una mostra fotografica caratterizzata anche da foto del Moto club Sanremo nel 1927. All’ingresso posizioneremo la moto del pilota Mandraci e altre due moto da enduro, una vecchia e una moderna, per far vedere come si sono trasformate nel tempo - svela il presidente del Moto club Sanremo - Sarà un modo per ringraziare tutti i Comuni che hanno collaborato per rendere possibile la manifestazione: Taggia, Cipressa, Terzorio e Pietrabruna».

«La gara, infatti, dal lungomare di Arma di Taggia, in piazza della Vittoria, proseguirà verso l’entroterra. I concorrenti correranno sulla spiaggia, su tutta l’arenile di Arma, per poi immettersi sull’Aurelia e arrivare a Cipressa, dove andranno in scena le gare in linea. Saranno cinque prove sul mare e otto in montagna per un totale di tredici prove. Finora abbiamo già oltre 200 iscritti - dichiara ai microfoni di R24 - Ci tengo a ricordare che anche i moto club della zona ci hanno dato un grande aiuto: il Moto club Bordighera, quello di Imperia e quello della Valle Argentina. Collaborano con noi durante le manifestazioni di questo genere. L‘anno scorso vi erano 180 persone in servizio». R24 seguirà la gara in diretta al fianco di Franco Iannone, presentatore ufficiale dell’evento.