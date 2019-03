66° Rallye Sanremo, aperte le iscrizioni

Sanremo. È il momento dell’ufficialità. Oggi, i concorrenti possono inviare le iscrizioni alla segreteria per prendere parte alla gara che si svolgerà sulle prove speciali del 66° Rallye Sanremo. Le iscrizioni possono essere inviate sino a venerdì 5 aprile.

La gara del Ponente Ligure, valevole per il Campionato Italiano Rally, ERT-European Rally Trophy-Alpine e Coppa FIA R-GT, ammetterà al via tutte le vetture ammesse alle gare nazionali e i concorrenti con licenza conforme con le licenze nazionali. I concorrenti non in regola con le norme FIA potranno partecipare alla gara, ma non entreranno nella classifica ERT né in quella del FIA R-GT.

L’11 marzo accende anche il semaforo verde per le iscrizioni del 34° Sanremo Rally Storico, valevole per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) ed il TERH (Tour European Rally Historic) che diventerà rosso per la chiusura lunedì 8 aprile. Lo stesso calendario (da lunedì 11 marzo a lunedì 8 aprile) seguiranno le iscrizioni della 33° Coppa dei Fiori, valevole per il Campionato Italiano Regolarità a Media e per l’11° Rally Leggenda, il rally nazionale che si svolgerà interamente nella giornata di sabato 13 aprile sulle stesse prove speciali valevoli per il CIR.

Le schede di iscrizioni sono a disposizione dei concorrenti sul sito del 66° Rallye Sanremo. Non resta che compilarle ed inviarle all’organizzazione ed aspettare il momento in cui i motori inizieranno a rombare.

Moduli per iscriversi: RALLYESANREMO19_ISCR_RALLYESANREMO, RALLYESANREMO19_ISCR_STORICO, RALLYESANREMO19_ISCR_LEGGENDA, RALLYESANREMO19_ISCR_COPPAFIORI