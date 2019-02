XXVII Giornata Mondiale del Malato, orari di visita prolungati e menù speciali per i pazienti dell’Asl1

Sanremo. In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato istituita da Giovanni Paolo II, domani, lunedì 11 febbraio diverse Asl e aziende ospedaliere del territorio ligure, con il coordinamento di Alisa, realizzeranno iniziative dedicate, tra cui l’ampliamento degli orari di visita (ad esclusione di alcuni reparti quali, ad esempio, la Terapia Intensiva o la Rianimazione in cui l’orario di visita rimarrà invariato) e la predisposizione di menù speciali di festa con piatti della tradizione ligure, in collaborazione con i servizi di ristorazione dei vari presidi, tenendo conto delle particolari esigenze nutrizionali dei degenti.

“Si tratta di piccole attenzioni dedicate ai pazienti ricoverati e ai loro cari – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – per rappresentare la solidarietà e la partecipazione rispetto ad un momento di difficoltà che stanno attraversando. La differenza tra curare e ‘prendersi cura’ passa anche attraverso iniziative come queste, attente alla dimensione umana”.

Qui di seguito le principali iniziative previste:

Ospedale Policlinico San Martino

Orario di visita ai degenti esteso dalle 12.00 alle 21 (eccetto i reparti di Terapia Intensiva, Rianimazione, Pronto soccorso, Ostetricia). Menù speciale per i pazienti ricoverati.

E.O Ospedale Galliera

Orario di visita ai degenti esteso dalle 10.30 alle 20.30 (eccetto l’area Terapie intensive)

Menù speciale per i pazienti ricoverati

Presenza dei volontari per tutta la giornata all’interno dei reparti di degenza

ASL1

Orario di visita ai degenti esteso dalle 11 alle 19

Menù speciale per i pazienti ricoverati

Santa Messa dedicata il giorno 12 febbraio alle ore 15.30 all’ospedale di Imperia

ASL2

Orari di visita prolungati dalle 9.30 alle 20.30

Menù speciale per i pazienti ricoverati

ASL3

Orario di visita esteso dalle 10.30 alle 20.30 in tutti gli ospedali del Presidio Ospedaliero Unico di Asl3: La Colletta di Arenzano, Padre Antero Micone di Sestri Ponente, Villa Scassi di Sampierdarena e Gallino di Pontedecimo (ad eccezione dei reparti di Terapia Intensiva e Utic-Unità di terapia intensiva cardiologica).

Menu speciale per i pazienti ricoverati

ASL4

Orari di visita estesi in tutti gli ospedali dalle 11 alle 18 (ad eccezione delle Unità operative di Terapia intensiva, Rianimazione, Ostetricia e ginecologia, Cardiologia-Utic per le quali l’orario rimarrà invariato)

Menù speciale per i pazienti ricoverati

Presenza di volontari dell’Avo e del Tribunale dei Diritti del malato dalle 9 nell’atrio dell’ospedale di Sestri Levante

ASL5

Orari di visita in tutti gli ospedali estesi dalle 12 alle 21

Menù speciale per i pazienti ricoverati

Il Vescovo S.E. Mons. Palletti farà visita agli ammalati (visite distribuite da lunedì 11 a venerdì 15).