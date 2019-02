Un nuovo supermercato a Sanremo alla Foce. Sono partiti nelle scorse settimane i lavori per la costruzione di un edificio commerciale per il quale si è fatto avanti il gruppo Arimondo che gestisce i marchi EuroSpin e PAM.

Nell’area, che in passato ospitava lo storico gommista Musizzano e il ristorante il Galeone, si trovano anche una Coop, la Lidl e, poco più avanti oltre il rettilineo di Pian di Poma, il Carrefour aperto 24 ore su 24.

Per tanti anni zona rimasta abbandonata in attesa di un progetto di valorizzazione, nei giorni scorsi vi si è aperto il cantiere e sono arrivati gli escavatori per radere al suolo le vecchie costruzioni (foto). Frutto di un Piano Casa, l’opera progettata dall’architetto Scarella di Sanremo prevede la realizzazione di un edificio su due piani e di un’autorimessa.



Sul quel terreno, di proprietà di un noto imprenditore locale, si era ipotizzato potessero essere costruite delle palazzine residenziali. Nel quartiere girava voce che si fosse fatta avanti anche la catena di negozi degli sportivi Decathlon.

Arimondo, realtà con oltre 150 anni di storia e più di 400 dipendenti, ha sede a San Bartolomeo al Mare e nella città dei fiori sta per aprire anche un altro punto vendita in via Pietro Agosti. Quello della Foce, invece, rientra nel piano di espansione a medio termine e dovrebbe inaugurare l’attività tra qualche anno.