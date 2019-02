Vuelta a San Juan, ultima tappa in Argentina per il bordigotto Oliviero Troia

Bordighera. Ultima tappa in Argentina per il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l’UAE Team Emirates Supporters.

La corsa si concluderà infatti oggi con la settima tappa, che prevede 141 km da San Juan a San Juan. Classica passerella finale con un circuito attorno alla città di San Juan da ripetere nove volte. Sarà l’ultima battaglia per il giovane bordigotto che cercherà di conquistare il successo.

Dopo il riposo di giovedì, il giovane atleta ha continuato la sua avventura alla Vuelta de San Juan. Ha affrontato la tappa regina di questa edizione: la quinta tappa dal Dipartimento San Martin all’Alto El Colorado (169 km), piazzandosi alla fine 115esimo e la sesta tappa, andata in scena ieri, dall’Autódromo El Villicúm all’Autódromo El Villicúm (153 km) dove si è piazzato 143esimo. Oggi darà tutto sé stesso per concludere al meglio la prima competizione dell’anno.