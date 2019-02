Ventimiglia, morto d’infarto assicuratore in pensione. Cordoglio in città

Ventimiglia. E’ cordoglio nella città di confine per la morte improvvisa di Piero Mascarino, 69 anni. Conosciutissimo a Ventimiglia, Piero era un assicuratore in pensione, ma continuava a lavorare.

Nel pomeriggio di ieri, l’uomo è stato colto da infarto mentre si trovava all’interno del suo garage. A soccorrerlo sono stati i militi della Croce Rossa di Ventimiglia, che lo hanno trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale di Bordighera, dove è deceduto.

La notizia della morte di Piero ha destato profonda commozione in città. Tanti i messaggi di cordoglio per il 69enne.