Ventimiglia. Grande partecipazione di pubblico all’evento tenutosi ieri presso la biblioteca Aprosiana dal titolo “Social media: guida all’uso corretto e consapevole” organizzato da Anci Giovani Liguria in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Provincia di Imperia.

Davvero numerosi i cittadini presenti che hanno posto domande pertintenti e interessanti ai relatori Andrea Cartotto, formatore professionista, Alessio Baù, consulente di comunicazione e Luca Zanelli, capo ufficio stampa del Comune di Bologna.

“Sono molto soddisfatta per la riuscita dell’evento di ieri a Ventimiglia: sala gremita, relatori molto preparati su un argomento molto attuale quale l’utilizzo ottimale e consapevole dei social media, che ormai sono entrati a far parte della nostra quotidianità. L’idea di questo seminario è nata durante uno degli ultimi coordinamenti di Anci Giovani Liguria ed ha subito trovato l’approvazione e l’appoggio di tutti i componenti, alcuni dei quali erano presenti in sala e che ringrazio nuovamente.

Ringrazio anche il Sindaco di Ventimiglia, il Presidente della Provincia nonché vice presidente di Anci Liguria e il Coordinatore di Anci Giovani per aver portato i saluti e per avermi supportata nella realizzazione dell’incontro. Il ruolo dei social è molto delicato: da finestra sul mondo ed opportunità importante possono contemporaneamente nascondere rischi, insidie e pericoli come la dipendenza con conseguente allontanamento dalla vita reale. L’argomento è stato di notevole interesse e spero di poter avere la possibilità di organizzarne altri in qualità di membro Anci Giovani Liguria” – ha dichiarato l’organizzatrice Federica Leuzzi, consigliere comunale di Ventimiglia e Componente del coordinamento Anci Giovani.

“L’evento organizzato a Ventimiglia rappresenta al meglio la funzione che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani persegue nelle sue attività: formare e informare amministratori e cittadini nelle tematiche che si relazionano alla cosa pubblica. Un evento di rilievo accompagnato da una ottima organizzazione gestita da Federica Leuzzi”, ha dichiarato Daniele Martino, presidente di Anci Giovani Liguria e Capogruppo di Maggioranza ad Andora.

Folta la rappresentanza di autorità presenti: tra i molti, gli esponenti cittadini delle forze dell’ordine (Arma dei carabinieri, guardia di finanza e Polizia di Stato), il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, l’assessore di Ventimiglia Vera Nesci, la consigliera Patrizia Acquista, il consigliere Lazzaretti, il presidente della Provincia di Imperia e sindaco di Cesio Fabio Natta, il consigliere provinciale e sindaco di Soldano Antonio Fimmanò, il presidente di Anci Giovani della Provincia di Imperia, la consigliera Silvia Malivindi, il consigliere di Vallecrosia Cristian Quesada, il presidente di Anci Giovani della Provincia di Savona e già assessore ad Albenga Guido Lugani, il consigliere di Savona Matteo Venturino, l’assessore di Varazze Luigi Pierfederici, il consigliere di Genova Stefano Costa e l’assessore di Sori Ilaria Bozzo. Numerosi anche i giovani esponenti della politica e dell’associazionismo ponentini come Filippo Maria Bistolfi, Gianluca Collina, Andrea Canessa, Roberta Borioli, Alessandro Agnese, Barbara Marozzi e Gabriele Marino.

(Foto-réportage di Eduardo Raneri).