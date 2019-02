Ventimiglia, il gruppo scout Intemelia 1 festeggia “La giornata del pensiero”

Ventimiglia. Domenica 24 febbraio, dalle 14, il gruppo scout Intemelia 1 festeggerà il “Thinking day-La giornata del pensiero”.

È un giorno in cui si riflette sul senso del Guidismo che viene celebrato ogni anno, solitamente il 22 febbraio, in ambito scout da tutte le guide del mondo. Il tema di quest’anno sarà “Leadership”.

Anche il gruppo scout ventimigliese celebrerà questa ricorrenza proponendo sulla ciclopedonale “Pelagos” giochi per i più piccoli, mentre i più grandi potranno cimentarsi in legature e costruzioni. “Sarà un’occasione per far conoscere l’avventuroso mondo degli scout” – fanno sapere gli organizzatori - “Vi aspettiamo numerosi”.