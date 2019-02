Ventimiglia. Via Sottoconvento ha un nuovo asfalto. Ma solo per un terzo della strada, visto che di nuovo sembra esserci solo “una striscia” nera di catrame fresco in mezzo a una strada larga il triplo. Il piano degli asfalti finanziato dall’amministrazione comunale ha subito scatenato l’ilarità del web. Su Facebook in particolare si moltiplicano i commenti sull’opera. “Come fai a non amare quest’amministrazione… Questo non è asfalto: è Arte!! Chiamate il MOMA…ma subito”, si legge a corredo di un paio di scatti che immortalano l’opera. “Io chiamerei Pistoletto…”, replica Barbarella M.

E ancora: “E’ una pista d’atterraggio…così si vede bene dall’alto”, commenta Massimo L. “Ma dai, così lasciano la vecchia segnaletica orizzontale senza doverla rifare”, scrive Lucio V. “Tanto poi con le macchine parcheggiate mica si vede”, ironizza Andrea L.

“Quest’opera non si vedeva da 22 anni”, aveva annunciato il sindaco Enrico Ioculano dalla propria pagina Facebook. C’è chi ora aggiunge: “E menomale!”.