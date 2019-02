Ventimiglia, furti in pieno giorno. L’allarme corre sui social

Ventimiglia. Furti in abitazione nei pressi del belvedere Resentello e in zona Roverino. A segnalarlo sono le stesse vittime, che rincasando hanno trovato l’amara sorpresa. “Occhio ai ladri di appartamento, agiscono in pieno giorno”, scrive un utente su Facebook per avvisare gli altri cittadini, potenziali vittime di furti che sarebbero avvenuti nella pausa pranzo, intorno alle 13.

Autore dei furti, stando alle testimonianze raccolte da vittime e residenti, sarebbe un uomo con i capelli scuri a caschetto, vestito con pantaloni da lavoro, scarponi e giubbotto rosso.

Un furto è avvenuto ieri intorno all’una e mezza. Un altro colpo è stato messo a segno a Roverino, nel pomeriggio.

Le vittime hanno sporto denuncia ai carabinieri.