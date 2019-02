Ventimiglia. Una donna di 82 anni, V.M., è rimasta miracolosamente illesa dopo essere precipitata con la sua auto, una Fiat Panda, dalla stradina priva di protezione che costeggia Porta Canarda alla strada sottostante, in località Ville.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, un equipaggio della Croce Verde Intemelia e una pattuglia della polizia locale cittadina. Nonostante il volo di alcuni metri, l’anziana non è rimasta ferita.

Solo il guardrail ha evitato che l’auto finisse nel baratro sottostante, evitando una possibile tragedia. Estricata dalle lamiere della Panda dai vigili del fuoco, la donna è stata poi accompagnata in ospedale in codice verde, per accertamenti. L’auto è stata seriamente danneggiata dall’incidente.