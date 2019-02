Ventimiglia. Si sono concluse alle 19,30 le operazioni dell’assemblea ordinaria elettiva dei soci convocata oggi per il rinnovo degli organi statutari della Croce Verde Intemelia. Di seguito la composizione del neo-eletto consiglio direttivo, che resterà in carica per i prossimi tre anni:

Nell’occasione, è stato presentato un bilancio di quanto realizzato nel triennio 2016-2019: “Un triennio difficile”, ha detto il presidente uscente e riconfermato Davide Pallanca, “Nel quale abbiamo comunque raggiunto importanti risultati”.

Pallanca ha sottolineato come “a fronte di una situazione economica difficilissima, con perdite ingenti e bilanci costantemente in rosso con cifre intorno ai – 50mila euro, siamo riusciti grazie all’aiuto di volontari, dipendenti, cittadini e benefattori a risanare il bilancio e rinnovare il parco automezzi, oggi composto da 12 tra ambulanze e autovetture attrezzate”.

In particolare, sono state acquistate quattro nuove ambulanze, altrettante automediche e un furgone attrezzato per il trasporto disabili. “Sono in arrivo, già completamente finanziate, due nuove ambulanze di cui una pediatrica di assoluta avanguardia tecnologica”, ha detto sempre Pallanca, “Per un investimento di oltre 400mila euro, coperto per circa tre quarti da generose donazioni”.

Pallanca ha sottolineato inoltre come si sia “migliorata la capacità operativa: nel 2018 abbiamo infatti effettuato circa il 10 per cento in più di servizi svolti nello stesso periodo del 2017 con una percorrenza chilometrica superiore del 22 per cento”.