Ventimiglia, corsa alle amministrative “bloccata” dal caso Scullino. In programma vertice del centrodestra

Ventimiglia. L’ex sindaco Gaetano Scullino non ha ancora sciolto le riserve e la sua possibile candidatura tiene in scacco la corsa alle amministrative comunali di maggio. Al momento, solo il commercialista Antonino Falzone si è fatto avanti, annunciando qualche giorno fa la sua candidatura a sindaco appoggiato da una o più liste civiche. Per il resto tutto tace, ma la situazione di stallo comincia a rendere “nervoso” il centrodestra che per mercoledì ha in programma un vertice per affrontare con decisione il “caso Scullino”.

La riunione potrebbe anche slittare di qualche giorno, ma è ormai certo che a stretto giro Scullino dovrà decidere se candidarsi o meno e se farlo con per il centrodestra.

A dettare i ritmi, in città, c’è soprattutto la Lega: partito leader a Ventimiglia che potrebbe voler chiudere la partita per metà febbraio. A Gaetano Scullino non resterà che prendere una decisione, ma dovrà farlo in fretta.