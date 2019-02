Ventimiglia, continuano i lavori di asfaltatura nel centro città

Ventimiglia. Continuano le asfaltature delle strade ventimigliesi, attese da tempo e realizzate con le economie di bilancio raggiunte ora.

Si stanno ultimando gli asfalti di via Nervia e via alla Spiaggia; lunedì 18 febbraio sarà il turno di via Girolamo Rossi e via Sottoconvento (l’orario dei lavori sarà dalle 7.30 alle 17).

La settimana dopo, dal 25 febbraio al 1° di marzo, si procederà ad asfaltare via Cavour (in questo caso dalle ore 21 alle ore 5, per ridurre al minimo i disagi sul traffico).