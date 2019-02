Ventimiglia Calcio, la juniores espugna il campo dell’Andora

Ventimiglia. La juniores granata espugna il campo dell’Andora (0-3) e si riporta a ridosso della coppia di testa della classifica in seguito al pareggio tra Pietra Ligure e Dianese & Golfo.

Attualmente la graduatoria vede il Ceriale a 40 punti, seguito dal Pietra Ligure (38) e Ventimiglia (37). E al prossimo turno è previsto il big-match tra le prime due in classifica.

La partita con l’Andora si è giocata, per tutto il primo tempo, sotto un’acquazzone dantesco molto equilibrato dal punto di vista tecnico. Unico brivido: una traversa di Morscio. Al 41′ il Ventimiglia passa in vantaggio: tiro di Currò non trattenuto dal portiere avversario, recupera Verbicaro che serve Managò il quale non sbaglia.

La ripresa si apre con l’Andora determinata ad agguantare il pari. Ma al 52′ i granata raddoppiano con Fazzari. I savonesi non si danno per vinti ma non vanno oltre un palo di Spinelli. E a tempo scaduto arriva la terza rete del Ventimiglia grazie ad un bel rasoterra di Lembo.