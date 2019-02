Ventimiglia Calcio, gli allievi travolgono la Dianese&Golfo e rimangono in testa

Ventimiglia. Gli allievi 2003 del campionato provinciale hanno letteralmente travolto (9-1) la Dianese e Golfo sul sintetico del Morel. Restano quindi al comando in graduatoria insieme all’Imperia (25 punti entrambi). Gli allievi 2003 del Ventimiglia, presenti nello stesso torneo, non sono riusciti a fare altrettanto bene e sono stati battuti dal Taggia sul terreno del Marzocchini.

Sconfitta che brucia quella rimediata dai giovanissimi 2005 nel derby con l’Ospedaletti. E’ finita 2-1 per gli orange, che si sono imposti con un gol all’ultimo minuto di gara. Per il Ventimiglia ha segnato Verardi. I granata restano comunque in quinta posizione, anche se ora sono tallonati da Genova Calcio e appunto Ospedaletti.

Pareggio perfetto, invece, per gli esordienti 2007 che hanno ospitato il Bordighera. Gli esordienti 2008 sono stati battuti dall’Unione Sanremo a Pian di Poma (risultato finale: 3-0 per i padroni di casa). Negativo infine il bilancio dei pulcini 2009, sconfitti (3-0) dal Dolceacqua mentre i 2010 si sono imposti sull’Unione Sanremo 3 tempi a 1.