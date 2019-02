Ventimiglia, auto vandalizzate in vico Arene: graffiti sulle fiancate che sembrano svastiche

Ventimiglia. “Attenti a dove parcheggiate, nei pressi dell’asilo L’Aquilone c’è qualcuno che si diverte a fare graffiti sulle auto in sosta… a me è toccata una svastica!”. A lanciare l’allarme è Manuela B., che stamani ha ritrovato sulla propria auto parcheggiata in vico Arene, una Kia Picanto, un “disegno” che ricorda una svastica, realizzato forse con una bomboletta spray di quelle utilizzate da chi realizza graffiti sui muri.

Non è la prima volta che accade: nella stessa via, le scorse notti alcune auto sono state vandalizzate allo stesso modo.

La speranza è che le telecamere di videosorveglianza che riprendono l’esterno del nido comunale abbiano filmato i colpevoli.