Ventimiglia. “Questa mattina siamo stati in zona Calandri per vedere con i nostri occhi quello che avevamo intuito giorni fa dando uno sguardo alle notizie, ci siamo subito resi conto della pericolosità in quella frazione di città dimenticata da tutti. Abbiamo passato un paio d’ore in compagnia di una residente, Silvie, che giustamente è preoccupata dello stato in cui versa la sua zona, strada facendo abbiamo incontrato anche altre persone preoccupate per questa situazione”. Lo dichiarano Francesco Mauro, Deborah Mognol e Alessio Garra di Fratelli d’Italia Ventimiglia, che a seguito di numerose segnalazioni, si sono recati in zona Calandri per un sopralluogo.

“Guard rail mancanti in zone pericolosissime (ci raccontano di un signore caduto con lo scooter in un burrone salvato solo da alcuni alberi), asfalti che hanno ceduto con conseguenti buche da incubo e soprattutto pezzi di montagna che stanno per cedere, siamo come loro molto preoccupati del disastro che potrebbe accadere”, aggiungono, “Addirittura hanno spostato i bidoni della spazzatura a più di un chilometro perché l’autista della Docks Lanterna ha paura di arrivare un po’ più in su da quanto è pericolosa la strada. Noi pensiamo che la sicurezza del cittadino sia sacra, lassù pagano le tasse come in centro, quindi richiediamo un intervento risolutivo e velocissimo: non solo parole come successo fino ad oggi”.