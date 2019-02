Vallebona. Nuovi dossi artificiali sono stati posizionati lungo la strada provinciale che porta al paese e in località Madonna della Neve.

“A causa delle numerose segnalazioni ricevute, l’amministrazione ha deciso di intervenire per tutelare la sicurezza dei cittadini – fa sapere il vicesindaco Ingrid Marchot - In effetti, dopo una verifica, abbiamo riscontrato numerose auto e motorini che non rispettavano i limiti di velocità previsti e così abbiamo pensato di installare dei dissuasori per rallentarli”.

Vallebona segue l’esempio di Bordighera e rende le strade più sicure sia ai pedoni che agli automobilisti nei punti in cui solitamente chi guida tende a raggiungere velocità troppo elevate. “A Borghetto San Nicolò, il paese prima di noi, ci sono già e così anche per dare una continuità al lavoro portato avanti dall’amministrazione di Bordighera abbiamo deciso di metterli” - spiega la vicesindaco.

“Sono inoltre in corso anche lavori di asfaltatura del manto stradale e di rifacimento della segnaletica stradale sempre per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e agli automobilisti” - dice. Per questo motivo fino al termine dei lavori vige il senso unico alternato.