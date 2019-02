Vallecrosia piange storico volontario della Croce Azzurra

Vallecrosia. E’ morto Giovanni Ravara, 82 anni, storico volontario della Croce Azzurra (Misericordie).

Ad annunciarlo è la stessa pubblica assistenza: “Da oggi il cielo avrà una Stella in più, la 187, come il tuo numero di tessera. Grazie Giovanni per i tanti anni di volontariato che hai voluto prestare nella nostra associazione mettendoti al servizio dell’intera comunità. Resterà indelebile nei nostri cuori il tuo amore e l’instancabile voglia che avevi di aiutare il prossimo. Non ti dimenticheremo

“Lo ricordo da quando ero ragazzino e lui era già volontario al bar dell’oratorio dei Salesiani, a Don Bosco”, aggiunge Matteo Amato, direttore dei servizi della Croce Azzurra.

I funerali di Giovanni avranno luogo alle 14,30 di martedì 19 febbraio presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.