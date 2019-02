Vallecrosia piange Manuela Viale, morta dopo una breve malattia

Vallecrosia. E’ morta all’Hospice di Sanremo Manuela Viale, 41 anni. Originaria di Soldano, Manuela si era spostata con la madre a Vallecrosia, dove aveva operato nella compagnia di carristi “Rebata Baussi”.

La donna, appassionata di ballo latino americano, era molto conosciuta in quanto aveva anche lavorato al bar Jadò.

Negli ultimi tempi aveva lavorato a Mentone, in Francia. Poi la malattia che se l’è portata via in pochi mesi.