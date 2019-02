Vallecrosia, passeggiata ecologica dei bimbi della scuola Andrea Doria

Vallecrosia. I bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prima e quinta della scuola primaria dell’Istituto Andrea Doria venerdì 22 febbraio parteciperanno a una “passeggiata ecologica” per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Il venerdì successivo, infatti, 1 marzo, sarà la giornata “m’illumino di meno”: l’iniziativa simbolica finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico: giorno in cui tutta la popolazione è invitata a spegnere tutte le luci e le apparecchiature elettroniche alle 18.

La passeggiata partirà alle 10 all’incrocio di via San Rocco, dove ha sede la scuola, e proseguirà lungo via Roma fino al solettone sud. Qui i bimbi intoneranno un canto dedicato al rispetto dell’ambiente. Si continuerà poi in passeggiata mare fino a Nervia, poi si tornerà sull’Aurelia per raggiungere la piazzetta della stazione ferroviaria al confine con Camporosso. Qui verrà intonato un secondo canto. La passeggiata proseguirà in via Giovanni XXIII fino alla scuola.