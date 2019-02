Vallecrosia ha un nuovo sindaco junior: è Mattia Ferraro

Vallecrosia. In ottemperanza alla Delibera di Consiglio Comunale nr 25 adottata il 29.05.2009, quando si era istituito l’organismo di partecipazione popolare denominato “Consiglio Comunale dei Ragazzi” ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 267/00, si sono svolte presso l’Istituto scolastico Andrea Doria le elezioni dei nuovi membri del CCR di Vallecrosia. Hanno preso parte alle votazioni gli studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria e I della Scuola Secondaria di 1° grado.

Il giorno 4 febbraio, alla presenza dell’Assessore delegato alla Pubblica Istruzione Giuseppe Ierace, del funzionario comunale addetto, dell’impiegata comunale dell’ufficio Pubblica Istruzione e di quattro insegnanti incaricati i giovanissimi neo consiglieri , dopo ben due turni di votazioni in quanto nel primo si è registrata una parità, hanno eletto Sindaco del CCR Mattia Ferraro, residente a Perinaldo ma frequentante l’Istituto vallecrosino. La carica di Presidente del Consiglio è andata a Emanuele Bettonagli detto Midou. La campagna elettorale è durata circa un mese ma ben più lungo è stato il periodo di formazione degli studenti sia in classe da parte degli insegnanti di riferimento che in auditorium da parte del funzionario comunale.

Il neo Sindaco Mattia Ferraro si è riservato la nomina dei quattro assessori che faranno parte della sua Giunta in occasione della cerimonia ufficiale d’investitura che si terrà il prossimo 19 febbraio in occasione della consegna di materiali di uso sportivo da utilizzarsi nella palestra comunale, consegna alla presenza delle Autorità locali da parte degli incaricati al progetto regionale sui Consigli Comunali dei Ragazzi, facendo seguito a un preciso bando a cui aveva partecipato il precedente CCR di Vallecrosia.

Positivi i primi dieci anni di attività di questo organismo di partecipazione popolare, eletto ogni due anni, che è sempre stato di pungolo e proposta agli organi comunali degli adulti e che ha contribuito a far crescere i giovani nel concetto di cittadinanza attiva e nello spirito di servizio alla Comunità, prevenendo fenomeni di abbandono scolastico e devianza giovanile, migliorando la mediazione nella conflittualità nelle fascia d’età pre adolescenziale, ponendosi come riuscito esperimento di “modello fra pari”.

Lo stesso progetto della pista ciclabile sul lungomare di Vallecrosia era stato per la prima volta proposto con uno studio di prefattibilità proprio dal Consiglio Comunale di Ragazzi di nove anni fa, quando ancora qualche neo consigliere di oggi non era neppure nato.

Sotto l’elenco dei nuovi consiglieri e in allegato la foto di gruppo dei neoeletti con l’Assessore comunale Giuseppe Ierace.