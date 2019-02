Sanremo. Oltre duecento partecipanti hanno preso parte alla seconda edizione della Urban Trail, la 10 km di corsa organizzata dal Comune, partita questa mattina alle 10 in punto da piazza Borea e che si snoda attraverso i gioielli della città dei fiori.

Gli atleti attraverseranno prima il centro storico per poi scendere verso la ciclabile e andare in direzione Villa Ormond. Si torna indietro passando per un suggestivo tratto nel Forte di Santa Tecla, poi l’imperatrice fino all’arrivo.

di 17 Galleria fotografica Urban Trail 2019, la 10 km a Sanremo









A dare il via al nastro di partenza è stato il sindaco Alberto Biancheri accompagnato dalla consigliera Giovanna Negro. Il dislivello che si troveranno ad affrontare gli amatori è di 500 metri. Per le famiglie è prevista anche una seconda manche di soli 5 km in camminata nella Pigna nella quale sono previste delle soste davanti ai principali monumenti dislocati lungo il percorso.