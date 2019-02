Cuneo. Nel pomeriggio di oggi (venerdì 22 febbraio), nella sua sala Gianni Vercellotti, l’ATL del Cuneese ha presentato i principali eventi sportivi in programma nella primavera e nell’estate 2019 in provincia di Cuneo.

“Quest’anno abbiamo voluto radunare i principali eventi sportivi del nostro territorio in un’unica grande presentazione – dichiara a Cuneo24 Mauro Bernardi, presidente dell’A.T.L. del Cuneese - a dimostrazione di quanto impegno ci sia nel mondo dello sport della nostra provincia e di quanto lo sport possa essere veicolo di promozione turistica del nostro territorio. Tantissimi appuntamenti delle più svariate discipline sportive, a livello nazionale ed internazionale, riempiranno il 2019 di tutto il territorio cuneese. L’obiettivo della presentazione unitaria era quello di far trovare tutti insieme i tanti organizzatori per farli sentire una grande squadra che lavora per un grande territorio. Tutti insieme possiamo davvero raggiungere obiettivi importantissimi”.

“Oggi è stata una giornata grandiosa – dichiara a Cuneo24 Paolo Bongioanni, direttore dell’ATL del Cuneese – nella quale abbiamo portato a battesimo più di 17 eventi che a partire dal 23 febbraio ci consentiranno da un lato di fare promozione costante legata allo sport e dall’altro di creare un tam tam con le migliaia di atleti che da tutta Europa arriveranno in provincia di Cuneo. Un’occasione che, se sfruttata a dovere, avrà una ricaduta economica importantissima per la provincia di Cuneo. Un grazie immenso a tutti gli organizzatori: persone quasi sempre volontarie che dedicano il loro prezioso tempo all’amore per lo sport e per il territorio. Come A.T.L. siamo loro vicini dal punto di vista dell’organizzazione, della promozione ed anche dal punto di vista economico.

Un uomo di sport, Bongioanni, che è consapevole del ruolo importnate che può avere lo sport nella vita di ognuno: “Di discipline ne ho praticate tante, soprattutto quelle legati al ring. In palestra ho imparato l’umiltà, il rispetto, l’amicizia (quella vera) e la disciplina: quattro valori fondamentali che come hanno ispirato me, spero ispirino i tanti ragazzi che si avvicinano allo sport che, per me, resta la miglior scuola di vita”.

Primo tra gli eventi presentati, la Prima Prova del Campionato Silver di ginnastica ritmica organizzata da Cuneoginnastica a Cuneo per il secondo anno consecutivo ed in programma il 23 e 24 febbraio presso il Pala Ubi Banca di San Rocco Castagneretta. Il sabato scenderanno in campo le più giovani atlete che si sfideranno per ottenere le tanto ambite medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. La domenica sarà il turno delle più esperte che, con grinta e tenacia, scenderanno in pedana con i loro esercizi agli attrezzi. Ospite tanto atteso sarà la squadra nazionale junior di ginnastica ritmica allenata dalla ex azzurra Julieta Cantaluppi.

Il Kartodromo Kart Planet di Busca si prepara invece ad ospitare importanti eventi nazionali ed internazionali. Partiamo con le selezioni regionali per la sesta edizione dell’Aci Rally Italia Talent 2019 in programma dall’8 al 10 marzo, l’esclusivo Format per realizzare il sogno di correre gratis come pilota o navigatore ufficiale ad una gara valida per i Campionati e Trofei titolati Aci Sport e partecipare automaticamente anche al casting per il Format Televisivo Rally Talent (www.rallyitaliatalent.it). Sempre il Kartodromo buschese sarà la location per il Raduno Ferrari Club Swiss, il 21 giugno 2019: più di 60 autovetture di lusso si riuniranno al Kartodromo per poi sfilare, in serata, in Cuneo città. Le piste Kart Planet vedranno inoltre sfidarsi gli atleti di Supermoto con il Campionato Interregionale Supermoto Nord Italia (il 5 maggio) ed il Campionato Italiano del 2 giugno.

Nel mese di marzo, dal 15 al 17, le migliori atlete di boxe si sfideranno al Palaellero di Roccaforte Mondovì nel Torneo Nazionale Femminile ad invito Schoolgirl ‐ Junior ‐ Youth Torneo Nazionale Femminile Open Elite 2° serie. L’evento sarà trasmesso interamente in streaming sul canale ufficiale Youtube della Federazione Pugilistica Italiana (www.fpi.it). Sempre nel Comune di Roccaforte Mondovì, il weekend del 22 e 23 giugno si disputerà il Campionato italiano di pesca Valle Ellero.

Domenica 17 marzo, nel Saluzzese si correrà per la Mezza Maratona del Marchesato, con partenza dal centro cittadino di Saluzzo lungo un percorso che si snoderà poi nelle campagne toccando, nell’ordine, i comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco, con ritorno nuovamente nel centro di Saluzzo. Dopo il grande successo dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna tenutisi a Saluzzo a giugno dello scorso anno, la Federazione Italiana di Atletica ha confermato la fiducia alla città concedendole per il secondo anno il prestigio di ospitare il 12 e 13 maggio i Campionati di corsa in montagna a staffetta, giovanili e assoluti. Si tratta di un evento sportivo di grande rilievo che avrà certamente una forte eco in termini di richiamo di pubblico per l’attenzione che le riserveranno i media e che ben si inserisce nella strategia del territorio mirata alla promozione delle nostre bellezze paesaggistiche. Il percorso di gara si snoderà attraverso il centro storico della città e per l’occasione saranno accessibili, come nella precedente edizione, parchi, giardini e angoli suggestivi di residenze private che non sono abitualmente aperte al pubblico. Ai nastri di partenza saranno presenti i migliori atleti italiani che aspirano a partecipare ai Campionati Europei di Corsa in Montagna 2019, nonché autorità nazionali della Federazione di Atletica ed istituzionali della Regione Piemonte e Provincia di Cuneo.

Nel fine settimana del 23 e 24 marzo, Fossano ospiterà il tradizionale Motoraduno di Primavera con la sfilata in moto al Santuario di Cussanio il sabato pomeriggio, la Messa del Centauro la domenica mattina e molti eventi collaterali.

Il 24 marzo sarà la volta degli atleti del ciclismo con il 1° Trofeo “Dalle Alpi al mare” Cuneo – Imperia, gara internazionale dilettantistica per Elite e Under 23. La corsa unirà (non solo idealmente) il Piemonte e la Liguria, toccando le tre province Cuneo, Savona ed Imperia.

Cuneo si riconferma dunque capitale dello sport grazie all’organizzazione di molti altri eventi sportivi. Dal 14 al 17 marzo l’Associazione PASSO riproporrà il Torneo Internazionale di Tennis in carrozzina. Domenica 17 marzo, presso lo Stadio del Nuoto, si terrà il Torneo Pallanuoto Paralimpica. Il 6 e il 7 aprile sarà la volta del Campionato Italiano Giovanile Duathlon che proporrà due frazioni di corsa a piedi intramezzate da quella ciclistica, con partenza da Piazza Galimberti. L’edizione 2019 del Campionato prevederà anche gare promozionali per i più piccoli il sabato, giornata nella quale si assegneranno i titoli individuali agli oltre 1000 ragazzi partecipanti, tutti dai 6 ai 23 anni. La domenica sarà invece dedicata alle squadre. La città di Cuneo si tingerà di rosa il 23 maggio per la partenza di Tappa Cuneo|Pinerolo che porterà i campioni a sfidarsi nel ricordo della leggendaria tappa del Giro d’Italia del 1949. Sempre nel mese di maggio la Città ospiterà i Tornei Soccer School, mentre dal 7 al 9 giugno sarà in programma lo Special Olympic nuoto. Sull’onda degli eventi internazionali, a giugno tornerà Tour Métropole Nice Côte d’Azur, un percorso ad anello di 816 km, suddiviso in 7 tappe con 16.460 m di dislivello positivo che martedì 25 giugno toccherà la città di Cuneo con l’arrivo dei ciclisti dal Colle della Lombarda, attraverso il Colle della Fauniera e discesa dalla Valle Grana, con ripartenza il giorno successivo per una corsa a cronometro individuale sul Colle della Lombarda. Il 29 giugno, il Pala Ubi Banca ospiterà il Galà di Twirling, mentre il 25 agosto il centro cittadino sarà lo scenario ideale per il tradizionale Triathlon Città di Cuneo.

Mondovì vivrà grandi momenti di sport e di animazione del territorio con il Torneo internazionale di calcio over 50 in programma dal 24 al 26 maggio e con lo Urban Downhill che porterà gli atleti e le loro biciclette a sfidarsi l’8 ed il 9 giugno con una discesa mozzafiato tra gli angusti vicoli cittadini, dalla Torre Civica del Belvedere, fino a raggiungere il centro dello storico Rione di Breo.

Dal 7 al 9 giugno sarà il momento della prima edizione dell’Intervalliva “Authentic Ride” organizzata da MotoRaidExperience in collaborazione con l’ATL del Cuneese, vera staffetta che porterà i motociclisti da tutt’Europa dal Comune più a sud della provincia di Cuneo, Alto, a quello più a nord, Bagnolo Piemonte in loc. Rucas, con un alternarsi di giochi, indovinelli e premi da conquistare a suon di rombo di motore.

Scenario per molti momenti di sport sarà la montagna di Limone Piemonte con La via del sale, gara di MTB e e-bike in programma dal 22 al 23 giugno 2019, tra Piemonte e Liguria (www.laviadelsale.com/la-via-del-sale-gara-di-mtb/). Seguirà, il 7 luglio, il Cro Trail Vernante – Limone, gara di corsa in montagna con due proposte: cro trail sui sentieri dei forti km 48/d+3540 – d-3207 e half cro trail km 23/d+1740 (www.cotrail.com). Sempre nel mese di luglio, dal 12 al 14 Limone ospiterà l’E-bike Festival MTB ed e-bike events, 3 giorni di Expo Village con e-bike test gratuiti, stand promo-commerciali, Rossignol Chef’s Bike Cup Tour enogastronomici di baita in baita per soddisfare gambe e palati dei più esigenti e, sabato 13, torna la Transalp Experiences Limone P.te – Sanremo, per MTB e e-bike lungo l’antica Via del Sale. Novità dell’anno, il 13 ed il 14 luglio sarà in programma anche il Tour dei Forti: una due giorni tra l’incanto della Via del Sale e la Valle delle Meraviglie in Francia. Il 3 agosto la Via dei Lupi porterà gli amanti della corsa in montagna a disputarsi nell’omonima corsa podistica agonistica, proposta anche in versione non competitiva sotto l’egida Stralimone (Info: www.laviadelsale.com).

Anticipata rispetto alla tradizionale data di luglio, la 32^ edizione de La Fausto Coppi – Officine Mattio, si terrà il 30 giugno con due percorsi: la Granfondo con 177 Km per più di 4000 metri di dislivello e la Mediofondo con 111 Km per più di 2500 metri di dislivello. La partenza, come d’abitudine, sarà dalla centralissima Piazza Galimberti (www.faustocoppi.net).

In considerazione dell’ottimo risultato in termini di successo di interesse e di partecipazione da parte di appassionati, istituzioni e organi di informazione ottenuto con la prima edizione, sabato 6 luglio il Conitours e il Club di prodotto Cuneo Bike Experience riproporranno la seconda edizione del Gardetta Fest: una giornata di promozione per le e-bike esplorando il magnifico panorama che offre l’Altopiano della Gardetta, raggiungibile attraverso quattro punti di partenza con percorsi di diversa difficoltà accompagnati da guide cicloturistiche (www.cuneoalps.it).

Nel mese di agosto, Borgo San Dalmazzo vedrà correre le bocce nella propria Bocciofila con il Memorial Giraudo Renzo, gara internazionale a quadrette Cat. AABC in programma mercoledì 7 ed il Trofeo Comune di Borgo San Dalmazzo, gara internazionale a quadrette Cat. AACC, in programma mercoledì 21, promossa dall’ATL del Cuneese.

Arriviamo a settembre con la prima edizione della Route del Marguareis, il 1° del mese: un’avventura in bici attraverso gli splendidi scenari delle Alpi del Mare, lungo un nuovo itinerario transfrontaliero di 60 km che, partendo dal territorio francese, ovvero da Tenda, prosegue verso La Brigue per concludersi a Chiusa di Pesio, con un totale di 1800 m. di dislivello.

Domenica 15 settembre Racconigi si tingerà di rosa per la Corsa ciclistica su strada Donne esordienti – Allieve – Open organizzata dal Racconigi Cycling Team, con partenza scaglionata: Donne esordienti ore 9, Allieve ore 10.30 e Open ore 14.

La stagione dei grandi eventi sportivi si concluderà il 21 e 22 settembre a San Giacomo di Roburent, dove il Bike Park del Monte Alpet ospiterà la terza tappa del Campionato Italiano di downhill Gravitalia (www.gravitalia.it).