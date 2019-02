Uffici postali a Diano Marina e Arma di Taggia, UIL Poste Imperia: “Porte fuori servizio in barba alla sicurezza”

Imperia. “Gli uffici postali di Diano Marina ed Arma di Taggia servono comprensori popolosi ed attivi con un afflusso di pubblico importante, quindi con un’elevatissima mole di operazioni e, di conseguenza, di capitali. Malgrado l’importanza dei due presidi, neanche questi sfuggono alla politica poco efficiente che, da qualche tempo, affligge Poste Italiane nella provincia di Imperia.

Entrambi gli uffici sono dotati di due entrate ciascuno per risponde a precise esigenze di sicurezza e funzionalità. In entrambi gli uffici, tuttavia, una delle due entrate è sistematicamente fuori servizio per guasti non tempestivamente riparati, situazione che regolarmente si protrae per lunghi periodi” – lo segnala Nicola Cappiello, segretario UIL Poste Imperia.

“A fronte dei gravi problemi che la UIL Poste della provincia di Imperia denuncia da tempo, quanto esposto potrebbe apparire banale, ma non lo è affatto. Sicurezza, benessere e decoro del personale che, ogni giorno – anche in queste condizioni – assicurano un servizio alla collettività vanno garantiti.

Questa situazione è un’ulteriore riprova della scarsa attenzione che la dirigenza della Filiale di Imperia riserva alle problematiche dei lavoratori e dell’organizzazione del lavoro nel nostro territorio” - fa sapere.