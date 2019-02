“U Titti” a Cipressa è il miglior ristorante della Riviera dei Fiori secondo chef Borghese

Cipressa. «Eccoci finalmente il grande giorno è arrivato. È stata un’avventura e l’abbiamo vissuta come una grande emozione. Abbiamo pianto, riso, ci siamo arrabbiati. Non siamo grandi attori e siamo fieri di ciò. Più di ogni cosa siamo fieri di ciò che facciamo nella quotidianità. Aprire a Lingueglietta è stata una grande sfida, un posto tanto bello quando sconosciuto. Ma noi l’abbiamo scelto, l’entroterra ligure è per noi fra i luoghi più belli di Italia. Grazie al nostro staff, grazie ai clienti che fanno i km per raggiungerci, grazie per aver creduto in noi, grazie alla Liguria per averci adottato».

Così i giovani titolari del ristorante U Titti di Lingueglietta, frazione di Cipressa, commentano la vittoria al programma 4 Ristoranti di Alessandro Borghese.

La cucina di Riccardo e Chiara ha trionfato nella puntata dedicata al miglior ristorante a conduzione familiare della Riviera dei Fiori, vincendo su gli altri locali in gara: Marco Polo a Ventimiglia (secondo posto), Casa e Bottega a Dolceacqua (terzo posto) e Nicò Trattoria del Porto a Sanremo (quarto posto).

I quattro ristoranti si sono sfidati a colpi di ricette legate al territorio con il bonus legato al Brandacujun. Tutti con piatti di altissima qualità, la sfida è stata molto agguerrita. Scegliere il vincitore non è stato facile ma alla fine l’ha spuntata (meritatamente) U Titti con il punteggio di 104.

La puntata, andata in onda ieri sera, è stata registrata all’inizio del mese di ottobre trasformando la Riviera in un set televisivo itinerante. L’arrivo della troupe nelle location scelte aveva attirato l’attenzione di molti curiosi e fan dello chef Borghese che si era dimostrato disponibilissimo a scambiare qualche battuta e scattare immancabili selfie. Una vetrina importante per tutto il territorio e soprattutto per i quattro ristoranti in gara che avuto occasione di mostrare il loro estro culinario (e non solo) entrando nelle case di milioni di italiani.

(Foto Sky)