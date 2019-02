Tragedia a Bordighera, morto un bimbo di 3 anni

Bordighera. Un bambino di 3 anni è morto ieri per cause in via di accertamento. Il dramma si è consumato a Bordighera, dove il piccolo, che frequentava la scuola dell’infanzia Rodari in via Pasteur, risiedeva insieme alla sua famiglia. E’ proprio a casa che il bimbo è morto, dopo essere tornato dall’asilo dove lo era andato a prendere il nonno. Fino a quel momento, il piccolo stava bene.

A una prima valutazione esterna del corpicino, non sono emersi segni di violenza. Ma per far luce sulle cause del decesso, l’autorità giudiziaria potrebbe disporre che venga effettuata l’autopsia.

Nel frattempo agli insegnanti della Rodari, insieme alle famiglie, spetterà il doloroso compito di dire ai bimbi della materna che un loro compagno non c’è più.