“Top Voice Sanremo”, tutto pronto per la “Finalissima”

Sanremo. “Top Voice Sanremo”, il concorso canoro amatoriale a premi aperto a tutti gli appassionati di musica, è quasi giunto al termine. Questa sera, alle 21, si terrà infatti l’ultima sfida a colpi di musica: la “Finalissima”, che andrà in scena al Club Tenco.

La quarta e ultima serata dell’evento, ideato e organizzato da Dany Animation Staff, dopo l’esibizione dei 16 finalisti (Marco Genovese, India Giordano, Anastasia Bottitta, Federica Chichi, Valentina Oriti, Dennis D’Agostino, Martina Calabrese, Veronica Ioppolo, Marco Galli, Letizia Modesti, Michael Brusco, Alessandro Casto, Asia Gualco, Gabriella Magro, Patrizia Casato e Mario Papa) con brano assegnato dal coach di riferimento (Barbara Lacchetta, Antonella Buonfiglio e Daniele Capozucca), si concluderà con la premiazione. Una giuria di qualità, formata da Vittorio de Scalzi dei New Trolls, da Monia Russo e da alcuni rappresentanti di R24 e di Riviera24.it, esprimerà il proprio giudizio tramite votazione. La serata di Gala sarà presentata da Daniele Capozucca.

In palio vi saranno trofei e riconoscimenti individuali, come il Premio Critica di Riviera24.it e il Premio Interpretazione di R24. Il vincitore si aggiudicherà un brano inedito. Tutti i cantanti riceveranno un presente per la partecipazione. R24 Radio e Riviera24.it sono partner ufficiali del concorso.